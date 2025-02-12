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Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlık

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#Pakistan#Erdoğan#Şahbaz Şerif
Pakistanda Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyareti öncesi hazırlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 14:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki caddeler Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, "Pakistan-Türkiye dostluğu güçlenerek artıyor" yazıldığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde İslamabad'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentin caddeleri, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.

Pakistanda Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyareti öncesi hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, "Pakistan-Türkiye dostluğu güçlenerek artıyor" yazıldığı görüldü.

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#Pakistan#Erdoğan#Şahbaz Şerif

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