Pakistan'da çok sayıda sosyal medya uygulamasına erişim güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu

Pakistan İslamcı bir gruba yapılacak operasyon sürerken çok sayıda sosyal medya uygulamasına erişimi güvenlik gerekçesiyle durdurdu.

Reuters'a konuşan bir telekomünikasyon kurumu yetkilisi uygulamaların adını açıklamadan "Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için bazı sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak durduruldu" dedi.

Pakistan'da kullanıcılar aralarında Facebook, YouTube ve Twitter gibi uygulamalara erişmekte zorluk yaşıyor.

Pakistan'da yetkililer İslamcı grup Tehrik-i-Labaik Pakistan'ın(TGLP) faaliyetlerinin yasadışı olduğunu ve liderinin göz altına alınacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

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