Pakistan'da cenaze törenine saldırı: 7 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han kentinde, dün öldürülen bir Şii için düzenlenen cenaze töreninde bomba patladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Polis, saldırıda 40 kişinin de yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları, saldırıdan sonra ölülerle yaralıların getirildiği hastanenin çevresinde ateş açılmaya başlandığını, polisin düzeni sağlamak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını bildirdi.



Patlamaya intihar bombacısının ya da önceden yerleştirilen bir bombanın mı neden olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan Dera İsmail Han'da bu sabah bir Şii din adamının da silahlı kişilerce öldürüldüğü kaydedildi.



Pakistan'ın aşiret bölgesi Güney Veziristan'a sınır olan Dera İsmail Han'da Şiilerle Sünniler arasında sıkça şiddet olayları meydana geliyor.

