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Pakistan’da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63’e yükseldi

#Pakistan#Bombalı Saldırı#Cami
Pakistan’da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63’e yükseldi

Pakistan’ın Peşaver kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi.

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Pakistan’ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii’nde cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 63’e yükseldiği duyuruldu.

Lady Reading Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “37 yaralı halen hastanede, 5 kişi de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid, cami saldırısındaki 3 şüphelinin kimliklerinin Khyber Pakhtunkhwa (KP) ve soruşturma teşkilatı tarafından belirlendiğini ifade etti.

Video mesaj yayınlayan Raşid, polis ve soruşturma teşkilatlarının şüphelilere yaklaştığını ve önümüzdeki 2 ila 3 gün içinde tutuklanacaklarını umduğunu söyledi.

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#Pakistan#Bombalı Saldırı#Cami

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