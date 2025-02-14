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Pakistan'da bombalı saldırı: 9 kişi öldü

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#Pakistan#Belucistan#Bombalı Saldırı
Pakistanda bombalı saldırı: 9 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 10:20

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, maden işçilerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendi. Hükümet yetkilileri, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü açıkladı. Polisin soruşturma başlattığı bildirilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda, kömür madencilerini taşıyan bir araçtaki 9 kişi hayatını kaybetti.

Üst düzey hükümet yetkilisi Salim Tarin, hayatını kaybedenlerin kömür madeninde işçi olduğunu belirtirken “Maden işçilerini taşıyan bir araç saldırıya uğradı, dokuz işçinin ölümüne ve yedi işçinin yaralanmasına neden oldu” açıklaması yaptı.

Hükümet yetkilisi, saldırıda kullanılan bombanın ev yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu belirtti.

Tarin, araçtaki diğer işçilerin yaralandığını söyledi.

Belucistan Eyalet Başkanı Abdul Wali Kakar, patlamanın Harnai ilçesinde meydana geldiğini açıkladı. Kakar, polisin olaya hızla müdahale ettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kakar, yaralıların hastaneye nakledildiğini ifade etti.

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Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi, saldırıyı kınadı ve polise tam yetki verdi.

Saldırının arkasında, daha önce diğer bölgelerden gelen işçilere yönelik saldırılar düzenleyen ayrılıkçı Beluc Kurtuluş Ordusu'nun olduğu düşünülüyor.

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#Pakistan#Belucistan#Bombalı Saldırı

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