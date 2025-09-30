×
Pakistan'da bombalı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi

#Pakistan#Terör Saldırısı#Belucistan
Pakistan'da bombalı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da terör saldırısı düzenlendiği bildirildi. Bombalı saldırıda güvenlik güçlerinin karargahının hedef alındığı kaydedildi. Pakistanlı yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Belucistan eyaleti yetkilileri, bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Eyalet emniyet yetkilileri, Quetta'daki güvenlik güçlerinin karargahının önünde meydana gelen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, karargahın önüne araçla gelen 4 militanın araçtan inerek güvenlik güçlerine ateş açtığını, ardından araca yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdiklerini açıkladı.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin 4 militanı da öldürdüğünü söyledi.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları kabul etmiyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.

