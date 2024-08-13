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Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

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#Pakistan#Bombalı Saldırı#Bayrak
Pakistanda bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 17:37

Pakistan'da, yarın kutlanacak bağımsızlık günü öncesi bombalı saldırı gerçekleşti. Bayrak satan bir dükkana düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosikletli saldırganların bir dükkana el bombası atması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer, yarın kutlanacak Pakistan Bağımsızlık Günü öncesinde kimliği belirsiz motosikletli saldırganların, eyaletin Ketta bölgesinde Pakistan bayrağı satan bir dükkana saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yetkililer, el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Belucistan Sağlık Bakanlığı Medya Koordinatörü Wasim Baig da olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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#Pakistan#Bombalı Saldırı#Bayrak

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