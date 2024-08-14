Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında facia: 100 yaralı

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Pakistan, 1947 yılında kazanılan bağımsızlığının 77. yılını kutluyor. Ülkenin Karaçi kentinin farklı noktalarında bağımsızlık kutlamaları öncesi gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sırasında havaya ateş açılması korku dolu anlara neden oldu.

Gece saatlerinde havaya ateş açılması sonucu en az 100 kişi kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi edildiğini bildiren polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların bulunduğunu ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Pakistan’da halk 77. bağımsızlık kutlamaları için binalar ve evler ışıklarla donatıldı.

Geçtiğimiz yıl Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında Karaçi'nin farklı bölgelerinde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 80'den fazla kişi de yaralanmıştı.