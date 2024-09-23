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Pakistan'da aşiretler arasında çatışma: En az 5 kişi öldü

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#Pakistan#Aşiret#Çatışma
Pakistanda aşiretler arasında çatışma: En az 5 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 13:11

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışma sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgenin kanaat önderleri, çatışmaların son bulması için yetkililere çağrı yaptı.

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde, tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında cuma akşamı kavga çıktı.

Aşiretler arasındaki kavga, dün akşam yeniden alevlendi.

Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgenin kanaat önderleri, çatışmaların son bulması için yetkililere çağrı yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda çatışmaların Şii ile Sünni aşiretlerin arasında çıktığı, ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu iddia edildi.

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#Pakistan#Aşiret#Çatışma

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