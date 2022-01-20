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Pakistan'da akılalmaz olay: 'Mesaim bitti' diyen pilot uçağa ortada bıraktı!

#Pakistan#Pilot#Acil İniş
Pakistanda akılalmaz olay: Mesaim bitti diyen pilot uçağa ortada bıraktı

Pakistanlı pilotun yaptığı akıllara durgunluk veren şey bir anda dünya basını manşetlerinde kendine üst sıralarda yer buldu. Uçağının kalkışı kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen pilot yarı yolda 'mesaim bitti' diyerek acil iniş yaptı.

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Pakistan Havayolları'na ait bir uçak Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden havalanıp başkent İslamabad'a iniş yapmak üzere havalandı.

Ancak uçak, kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havacılıkta sıkça karşılaşılabilen bu talihsiz durumun dünya gündemine bomba gibi düşmesinin ise bir başka sebebi vardı...

Yerel basına yansıyan habere göre uçağa acil iniş yaptıran pilot 'mesaim bitti' diyerek uçağın yolculuğuna kaldığı yerden devam edememesine sebep oldu. 

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Bu sebepten çıkan kaosta yolcular da bir anda protestoya başlayarak uçaktan inmeyi reddedince ortalık adeta mahşer yerine döndü.

Hal böyle olunca Dammam Havaalanı yetkilileri durumu kontrol altına alabilmek için güvenlik güçlerinden yardım istemek zorunda kaldı. Havalanında mahsur kalan yolcular için otellerden yer ayırtıldı.

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Pakistanda akılalmaz olay: Mesaim bitti diyen pilot uçağa ortada bıraktı

Uçağı yeniden havalandırmaktan mesaim bitti diyerek vazgeçen pilot açıklama yapmazken Pakistan Havayolları sözcülüğü onun adına açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Bir pilot uçuş güvenliğini sağlayabilmek açısından mutlaka dinlenmek zorundadır. Tüm yolcularımız İslamabad'a güven içinde ulaştırılacaktır ve beklerlerken kalacakları oteller de ayarlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Pakistan Havayolları koronavirüs salgını sırasında aldığı yaraları sarmak için uçuş rotalarını genişletme kararı almış ve seyahata yasaklarının da kaldırılmasıyla birlikte Suudi Arabistan - Pakistan arasında her hafta 35 uçuş düzenlenmeye başlamıştı.

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