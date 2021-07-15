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Dünya
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pakistan’da 9 Çinli mühendis patlamada öldü

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Pakistan’da 9 Çinli mühendis patlamada öldü

Pakistan’ın Yukarı Kohistan bölgesinde inşası devam eden barajda çalışan mühendisleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda 9’u Çinli mühendis toplam 13 kişi yaşamını yitirirken patlamaya neyin sebep olduğu netlik kazanmadı.

Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında inşa edilen Dasu Barajı’nda 30’dan fazla Çinli mühendis görev yapıyor. Patlama sonrası ilk açıklamalar bombalı saldırıya işaret ederken, Pekin yönetimi Pakistan’dan sorumluların cezalandırılmasını talep edildi.

Ancak ilerleyen saatlerde Pakistan Dışişleri Bakanlığı patlamayı otobüste meydana gelen bir gaz sızıntısının tetiklediğini bildirdi.

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