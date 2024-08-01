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Pakistan'da 50 kişinin öldüğü aşiretler arası çatışmada yeni gelişme

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#Pakistan#Aşiret#Savaş
Pakistanda 50 kişinin öldüğü aşiretler arası çatışmada yeni gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:54

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, iki aşiret arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle bir haftayı aşkın süredir devam eden ve 50 kişinin öldüğü silahlı çatışmalara 2 aylığına ara verildi.

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Geo News televizyonunun haberine göre, 8 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle çıkan çatışmalarda, 2 aylığına ateşkes kararı alındı.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında, 2 aylık ateşkes anlaşması imzalandı.

Geleneksel bir meclis olan "Jirga" üyeleri, anlaşmayı bozan tarafa 431 bin dolar para cezası verileceğini duyurdu.

 

ÇATIŞMALARDA 50 KİŞİ ÖLDÜ, 226 KİŞİ YARALANDI

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar, havan topları ve füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların bir süre sonra mezhep çatışmasına dönüştüğünü belirtmişti.

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Yetkililer, 8 gün süren çatışmalarda 50 kişinin öldüğünü, 226 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.

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#Pakistan#Aşiret#Savaş

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