Pakistan'da 44 yılın yağış rekoru kırıldı: Onlarca can kaybı

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Pakistan, muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde dün 3 saatte metrekareye 350 milimetre yağış düşmesiyle kentte son 44 yılın yağış rekoru görüldü. Eyalet yetkilileri, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehirde yollar, evler ve hastaneler sular altında kaldı. Rekor yağış nedeniyle Allama İkbal Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı. Yetkililer, önümüzdeki birkaç gün daha fazla yağmur beklendiğini belirterek nehir taşkınları konusunda uyarıda bulundu.

HAYBER PAKHTUNKHWA'DA CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde de can kaybı artıyor. Eyaletin afet yönetim ajansı sözcüsü Anwar Shehzad, son 3 gündür devam eden yağmur ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'si çocuk olmak üzere 24'e yükseldiğini duyurdu.