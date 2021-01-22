Pakistan'da 4 asker hayatını kaybetti

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, yeni bir kontrol noktası oluşturmak için askeri araçla eyaletin Sibi bölgesine gittiğini belirtti.



Kimliği bilinmeyen kişilerce yola döşenen mayının aracın geçişi sırasında patladığını açıklayan yetkililer, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.