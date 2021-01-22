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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Pakistan'da 4 asker hayatını kaybetti

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Pakistan'da 4 asker hayatını kaybetti
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Pakistanlı yetkililer ülkenin Belucistan eyaletinde askeri bir aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 asker ise yaralandığını belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, yeni bir kontrol noktası oluşturmak için askeri araçla eyaletin Sibi bölgesine gittiğini belirtti.

Kimliği bilinmeyen kişilerce yola döşenen mayının aracın geçişi sırasında patladığını açıklayan yetkililer, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

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