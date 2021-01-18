Pakistan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, teröristlerin Güney Veziristan'ın Nargosa kasabasında saklandığına dair istihbarat alan güvenlik güçlerinin bölgeye operasyon düzenlediği bildirildi.



Açıklamada, çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, birinin de yaralı olarak yakalandığı belirtildi.



Teröristlerin, Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup olduğu kaydedildi.



TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.