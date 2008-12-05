Pakistan'da 10 militan öldürüldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın kuzeybatısındaki Svat vadisinde 10 militan öldürüldü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bir güvenlik yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, askerlerin dün vadideki bir kayak beldesinde 6 militanı öldürerek, mühimmat depolarını imha ettiğini belirtti. Yetkili, askerlerin ayrıca bomba yüklü bir aracı tahrip ettiğini söyledi.



Vadinin başka bir kesiminde de askerlerin militanların bulunduğu bir aracın yolunu kestiği, 4 militanın öldürüldüğü kaydedildi.



Öte yandan Svat vadisinin Mingora kasabasında bir intihar bombacısının, bir köprü üzerindeki güvenlik noktasında kendini havaya uçurduğu, saldırıda köprünün bir bölümüyle kontrol noktasının hasar gördüğü bildirildi. Saldırıdaki tek can kaybının bombacı olduğu ifade edildi.