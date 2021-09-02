Pakistan ve İran sınırında yığılma: Akın akın kaçıyorlar

BİRLEŞMİŞ Milletler Afganistan için insani felaket uyarısında bulunurken, İngiliz Daily Mail gazetesi, binlerce Afgan’ın kara sınırlarından Pakistan’a ya da İran’a kaçmaya çalışmasına ilişkin ikonik görüntüler yayınladı.

İLK HEDEF İRAN

Film sahnesini andıran görüntülerde Pakistan sınırındaki çöl bölgesini geçen Afgan göçmenlerin İran’a geçmeye çalıştığı anlar yer aldı. Aralarında yaşlılar, hamileler ve bebeklerin de bulunduğu Pakistan çöllerindeki Afgan göçmenler için İngiliz Daily Mail, Tevrat ve İncil’de “Mısır’dan çıkış” anlamına gelen “Exodus” yani “kutsal göç” benzetmesine yer verdi.

Afganistan’ın en az nüfuslu çöl bölgesi Nimruz’da başlayan yolculukta, boş arazide göçmen topluluğu dışında bir şey görülmüyor. Afgan göçmenler, yolu hızlıca kat edebilmek adına durmaksızın yürüyorlar.

EN YOKSULLAR YÜRÜYOR

Daily Mail’e konuşan bir Afgan göçmen, 4 saatlik yürüyüşten sonra Pakistan’ı geçerek akşam 10’da ıssız bir vadiye vardıklarını, burada İranlı insan kaçakçılarını beklemeye başladıklarını söyledi. Burada da insanlara bir parola sorulduğunu belirtti. Daha sonra herkesin daha küçük gruplara ayrıldığı ve başlarında İranlı kaçakçılarla yola devam ettiğini kaydetti. Aynı kişi, “Burada yürüyenler en yoksul olanlar. Çünkü daha az yürüyerek gidilen ancak daha fazla maliyeti olan yollar da bulunuyor” diye konuştu.

NİHAİ HEDEF AVRUPA

Haberde, Afgan göçmenlerin nihai hedefinin Türkiye üzerinden Avrupa ve İngiltere’ye gitmek olduğu, önlerinde daha 1600 kilometre yol bulunduğu belirtildi. İngiliz haber sitesine konuşan bir görgü tanığı, “Buradan birkaç kez geçtim. Önceleri 200 kadar kişi olurdu, bu defa binlerce kişi var. Hamile kadınlar, bebekler, yaşlı adamlar gördüm” diye anlattı. Ayrıca İran’ın geçişlerde eskiye göre daha az katı davrandığı da iddia edildi.

KABİL’DE HÜKÜMET YOK

31 Ağustos itibariyle yabancı askerlerin ülkeden çekilmesiyle, ülkenin tamamına yakınında kontrol Taliban’a geçti. Henüz ülkede ne bir hükümet ne bir ordu ne de asayiş bulunuyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkenin bir insani felaketle karşı karşıya kaldığını, 18 milyon Afgan’ın hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, her üç kişiden birinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediğini, her gün daha fazla insanın temel gıda ve hizmetlerden mahrum kaldığını, acilen gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılması gerektiğini söyledi.

‘AFGANLARIN TÜRKİYE DIŞINDA KALABİLECEĞİ BAŞKA ÜLKELER DE VAR’

HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, kendileri için çalışanlar dışında mümkün olduğunca az Afgan sığınmacı alacaklarını söyledi. Afganistan’dan kaçan kişilerin bölge ülkelerinde barındırılması gerektiğini belirten Rutte, “Türkiye zaten milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bölgede Afganların kalabileceği başka ülkeler de var” dedi.

BBC Türkçe’ye göre Rutte, Afgan sığınmacılar konusunda başta Pakistan olmak üzere diğer bölge ülkelerini işaret etti. Afganistan’dan Batı’ya yönelecek olası sığınmacı akınının önlenmesi amacıyla temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı önceki akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en son isteyeceği şeyin, yeni bir kriz olduğunu vurgulayarak, “Herkes bunu önlemek için uğraşıyor” dedi.

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