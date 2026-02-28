Pakistan ‘Sabrımız taştı’ deyip Afganistan’ı vurdu! Misilleme savaşı

Haberin Devamı

Gerilimin son halkası hafta başında Pakistan’ın Afganistan’ın doğusundaki militan hedeflere yönelik operasyonlarıyla başladı. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) ve DEAŞ bağlantılı kampları hedef aldığını duyurdu. Pazar günü Nangarhar ve Paktika vilayetlerine yönelik saldırılarda Pakistan “70 militanın öldürüldüğünü” iddia etti. Perşembe akşamı Afgan güçleri, Pakistan’ın önceki hava saldırılarına misilleme olarak sınır birliklerine saldırdı ve gece boyunca karşılıklı çatışmalar yaşandı. Cuma günü yerel saatle 01.50’de ise Pakistan daha geniş çaplı bir operasyon başlattı. “Gazap el-Hak” (Gerçek Öfke) adı verilen operasyon kapsamında Kabil, Kandahar ve Paktia hava saldırılarıyla hedef alındı. Reuters’a göre hava saldırılarının yanı sıra 2 bin 600 kilometreyi aşan sınır hattının farklı sektörlerinde kara çatışmaları ve topçu atışları da yaşandı.

F-16 VURULDU İDDİASI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Mohammad Asif, “Sabrımız taştı. Artık Afganistan ile açık savaş halindeyiz” sözleriyle iki ülke arasındaki çatışmanın kapsamının genişlediğini ilan etti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise Afganistan’a düzenlenen hava saldırılarında ‘askeri tesislerin’ tamamının imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, 274 Taliban unsurunun öldürüldüğü, 400’den fazla kişinin yaralandığı, 27 Taliban karakolunun imha edildiği ve 9 karakolun ele geçirildiği iddia edildi. Diğer yandan Pakistan tarafında iki askerin hayatını kaybettiği, üç askerin yaralandığı belirtildi. Taliban yönetimi ise bu rakamları reddetti. Afgan Savunma Bakanlığı sekiz Afgan askerinin kara çatışmalarında öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Taliban, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü savundu ve bazı askeri noktaların ele geçirildiğini iddia etti. Afgan medya kuruluşu TOLO News, Afgan güçlerinin Pakistan’a ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Pakistan iddiaları reddetti.

ASİMETRİK SAVAŞA DÖNEBİLİR

Sonraki süreçte gerilim tırmanmaya devam ederse Taliban’ın konvansiyonel hava gücüne sahip olmadığı, buna karşın insansız hava araçları ve asimetrik yöntemlere yönelebileceği belirtiliyor. Singapur merkezli RSIS’ten Abdul Basit, Al Jazeera’ye yaptığı değerlendirmede Taliban’ın klasik savaşta zayıf olduğunu, intihar saldırıları ve kamikaze dronlarla karşılık verebileceğini söyledi. Pakistan içinde de güvenlik alarmı yükseltildi. Pencap eyaletinde güvenlik önlemleri arttırıldı, 90 Afgan uyruklu sınırdışı merkezlerine alındı ve militan saldırılarına karşı alarm seviyeleri yükseltildi.

‘DİPLOMASİ İLE ÇÖZÜN’ ÇAĞRISI

Çatışmaların tırmanması üzerine bölgesel ve küresel aktörlerden art arda itidal çağrıları geldi.

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, krizin aşılması için Pakistan, Afganistan, Katar, Suudi Arabistan’dan mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı.

* Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara uluslararası hukuka riayet etmeleri ve sivillerin korunmasını öncelemeleri çağrısında bulundu.

* İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Afganistan ve Pakistan’ı “iyi komşuluk ilkeleri ve diyalog çerçevesinde” anlaşmazlıklarını çözmeye davet etti. Arakçi, özellikle Ramazan ayına atıf yaparak İslam dünyasında dayanışma ve itidal çağrısında bulundu.

* Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tarafların sınır ötesi saldırıları derhal durdurmasını istedi ve Moskova’nın arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

* Çatışmaların diplomatik yolla çözülmesini isteyen Suudi Arabistan’ın da Afgan tarafının elinde olduğu iddia edilen Pakistan askerleriyle ilgili temaslarda devreye girdiğini bildirdi.

* Çin’in ise her iki ülke ile de gerginliği yatıştırmak için temas halinde olduklarını bildirdi.

ÇATIŞMALARIN ARDINDA ÇOK KATMANLI SORUNLAR VAR

İKİ ülke arasındaki gerginlik ve çatışmalar yeni değil. Geçen sonbaharda da sınır hattında sıcak temas yaşanmış, Ekim 2025’te Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes kısa sürede bozulmuş, sınır hattında tansiyon yeniden yükselmişti. Al Jazeera’ye konuşan gazeteci Sami Omari’nin verilerine göre 2021’de Taliban’ın yeniden iktidara dönmesinden bu yana iki ülke arasında en az 75 sınır çatışması yaşandı. Ancak bölgedeki çatışmalar derin, yapısal bir gerilime dayanıyor.

Krizin merkezinde Pakistan’ın en büyük iç güvenlik tehdidi olarak tanımladığı Pakistan Talibanı (TTP) bulunuyor. İslamabad, TTP liderliği ve militan ağlarının Afganistan topraklarında barındığını ve Pakistan içindeki saldırıların buradan planlandığını düşünüyor. Al Jazeera’nin aktardığı verilere göre 2025’te ülke genelinde yüzlerce saldırı düzenlendi, binden fazla kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN’IN MANEVRALARI

Taliban yönetimi TTP’ye destek verdiği suçlamasını reddetse de analistler iki yapı arasındaki ideolojik bağların tamamen kopmadığına dikkat çekiyor. Taliban, TTP unsurlarının DEAŞ Horasan gibi rakip yapılara kaymasından da çekiniyor. Gerilimin ikinci boyutu Hindistan’ın Afganistan sahasındaki manevraları. Analistlere göre Yeni Delhi, ABD’nin çekilmesinin ardından Taliban’la diplomatik temaslarını artırdı; Kabil’deki varlığını teknik ekiplerle yeniden tesis etti. Hindistan’ın bu adımlarla Çin ile Pakistan’ın Afganistan üzerindeki etkisini dengelemeyi amaçladığı ifade ediliyor. Pakistan ise bu yakınlaşmayı güvenlik tehdidi olarak görüyor. Pakistan Savunma Bakanı Asif son çatışmaların ardından Taliban yönetiminin Afganistan’ı “Hindistan’ın kolonisine dönüştürdüğü” açıklamasını yaparken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Pakistan’ın Afganistan’a hava saldırılarını kınadı ve Yeni Delhi’ye yönelik suçlamaların “iç başarısızlıkları dışsallaştırma girişimi” olduğunu savundu. Çin’in Afganistan’daki etkileri de tabloyu üçlü bir rekabete dönüştürüyor.

DURAND HATTI İHTİLAFI

Tüm bu katmanların altında 1893’te çizilen ve Afganistan’ın resmen tanımadığı Durand Hattı yer alıyor. Peştun nüfusun ikiye bölündüğü 2611 km’lik bu sınır iki ülke arasındaki egemenlik tartışmalarını sürekli canlı tutarak devamlı bir ihtilaf kaynağına dönüşmüş durumda.