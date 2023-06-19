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Pakistan polisinden ‘Ege’ operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Mora#Yunanistan
Pakistan polisinden ‘Ege’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Pakistan polisi, geçen hafta Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası sonrası insan kaçakçılarına operasyon düzenledi.

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Yetkililer 10 kişinin tutuklandığını söylerken, Başbakan Şahbaz Şerif insan kaçakçılarının “en ağır şekilde cezalandırılacağı” sözünü verdi. Kazada hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi. Her yıl Pakistan’dan binlerce genç, daha iyi bir yaşam umuduyla tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Aralarında onlarca Pakistanlının bulunduğu bir balıkçı teknesi geçen çarşamba Yunanistan’ın Mora yarımadası açıklarında batmıştı. Hayatını kaybeden 78 kişinin cenazelerine ulaşılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre en az 500 kişi kayıp. Tutuklananların 9’unun Keşmir, birinin ise Gujrat kentlerinden olduğunu açıklandı.

MÜCADELE ARTACAK

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Ege’de batan tekneden sağ kurtulan 104 kişi arasında 12 Pakistanlı olduğunu açıklamıştı. Teknedeki Pakistanlı sayısının 200’ün üzerinde olduğu değerlendirilirken, Başbakan Şerif’in insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarını yoğunlaştırma talimatı verdiği söylendi. Siyasi çalkantı ve çöküşün eşiğindeki ekonomi, on binlerce Pakistanlıyı yasal ve yasadışı yollardan ülkeyi terk etmeye zorluyor.

 

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#Pakistan#Mora#Yunanistan

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