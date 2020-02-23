Pakistan koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
Pakistan, koronavirüs endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan'daki İran sınırını kapattı.
Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki koronavirüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.
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