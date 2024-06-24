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Pakistan kavuran sıcaklarla mücadele ediyor! Karaçi’de son 24 saatte 14 can kaybı

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#Pakistan#Sıcak Hava#Can Kaybı
Pakistan kavuran sıcaklarla mücadele ediyor Karaçi’de son 24 saatte 14 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 11:52

Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan’ın Karaçi kentinde son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan’ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Pakistan’ın bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 53 dereceyi gösterirken Karaçi’de yüzde 76 nem oranıyla termometreler 45’i geçti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kentte yaşları 25 ila 45 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji yetkilileri, son 60 yılın en yağışlı döneminin ardından Pakistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 53 dereceye kadar yükselmesi üzerine halka evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), bugün Karaçi’nin kuzeybatısından esmesi beklenen sıcak rüzgarlarla birlikte sıcaklığın daha da artabileceğini bildirdi.

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#Pakistan#Sıcak Hava#Can Kaybı

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