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Pakistan karıştı: İmran Han için ayaklandılar

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#Pakistan#İmran Han#Ayaklanma
Pakistan karıştı: İmran Han için ayaklandılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han’ın destekçilerinin başkent İslamabad’ta düzenlediği protestolarda dört güvenlik görevlisi öldü. Binlerce kişinin polis barikatları ve göz yaşartıcı gazlara meydan okuyarak şehre girmesi sonucu başkent sokakları karıştı.

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Han’ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri eski başbakanın serbest bırakılmasını talep ederken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ofisinden yapılan açıklamada olaylar kınandı. “Bu barışçıl bir protesto değil. Sadece aşırılıkçılık” ifadesi yer aldı.

4 BİNDEN FAZLA TUTUKLU

İslamabad’a protestocuların yürüyüşlerini başlattığı cuma gününden bu yana 4 binden fazla Han destekçisi tutuklandı. Hükümet geçen hafta mitinglere yasak getirmiş, mobil ve internet hizmetleri kısıtlanmıştı. Başkent ve diğer şehirler arasındaki bağlantı yolları konteynerlerle kapatılmıştı. 2022’de güven oylamasıyla görevden alınan Han, yolsuzluk davası sonucu aldığı mahkumiyetten dolayı bir yıldan fazla süredir hapiste. Hakkında 150’den fazla ceza davası bulunan Han’ın partisi PTI davaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

 

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#Pakistan#İmran Han#Ayaklanma

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