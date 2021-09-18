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Pakistan, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattı

#Pakistan#Afganistan#Dünya
Pakistan, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattı

Pakistan Başbakanı İmran Han, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlatıldığını açıkladı.

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Başbakan İmran Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Afganistan’ın komşularıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de yaptıkları görüşmeler ve özellikle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı uzun toplantı sonrası Afganistan’da aralarında Taciklerin, Hazaraların ve Özbeklerin bulunduğu kapsayıcı bir hükümet için Taliban ile diyalog başlattığını duyurdu.

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Han, 40 yıllık çatışmanın ardından bu kapsayıcılığın Afganistan’da barışı ve istikrarı sağlayacağını bunun Afganistan ve bölgenin çıkarına olduğunu belirtti.

Han’ın duyurusu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmasının ardından geldi. Zirve kapsamında Han, Çin, Rusya, İran ve Tacikistan'ın lider ve temsilcileriyle görüşmüştü.

Han, dün Duşanbe'de yaptığı açıklamada, Taliban’a tüm etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı siyasi yapı için verilen sözleri yerine getirmesi çağrısında bulunarak bunun Afganistan’da istikrar için önemli olduğunu kaydetmişti.

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Taliban’ın 7 Eylül'de ilan ettiği "geçici hükümet"te 30 Peştun, 2 Tacik ve 1 Özbek "bakan vekili" yer aldı. Taliban’ın ilan ettiği hükümet, şimdiye kadar herhangi bir devlet tarafından tanınmadı. Uluslararası toplum, Taliban’dan azınlık topluluklarının ve kadınların hükümette temsilini talep ediyor.

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#Pakistan#Afganistan#Dünya