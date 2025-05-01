Pakistan, Hindistan’a karşı teyakkuzda

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HİNDİSTAN yönetimi altındaki Keşmir’de geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırının ardından iki ülke arasındaki yüksek tansiyon devam ediyor. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar dün Hindistan’ın, gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekât düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini açıkladı.

‘KARŞILIK VERİRİZ’

Tarar dün X’teki paylaşımında, “Hindistan, Keşmir Pahalgam bölgesinde 26 turistin ölümüyle sonuçlanan olayı, Pakistan’ı gerekçe göstererek saldırma niyetinde olduğunu öne sürdü” dedi. Tarar yazının devamında, “Herhangi bir askeri saldırıya yanıt verilecek. Meydana gelen olaylardan Hindistan sorumlu tutulacak” diye uyardı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf da bir haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın saldırısı an meselesi. Başkent İslamabad teyakkuz halinde” dedi. Hindistan’dan resmi bir açıklama gelmezken Hint yetkililer, Başbakan Narendra Modi’nin “Hindistan’ın Pahalgam katliamına vereceği yanıtın şekli, hedefleri ve zamanlamasına karar vermesi için silahlı kuvvetlere tam bir operasyonel özgürlük verdiğini” iddia ediyor.

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Pakistan’da Hindistan karşıtı protestolar yapılıyor.

ABD VE BM’DEN ÇAĞRI

Bu arada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Her iki tarafla da diyalog halindeyiz. Tansiyonun yükselmesini istemiyoruz” dedi. Bruce, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yakın zamanda iki ülkenin Dışişleri Bakanları ile görüşme yapacağını belirtti. Birleşmiş Milletler de (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres’in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü açıkladı.

BİLGİ NOTU: Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan’da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe’nin bir kolu olan ‘Direniş Cephesi’ (TRF) üstlenmişti. İslamabad yönetimi olayla ilgisi bulunmadığını belirterek tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu.