Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınını etkisini sürdürüyor

PAKİSTAN



Pakistan koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1853 vaka tespit edildi, toplam sayı 471 bin 335'e yükseldi. Son 24 saatte 58 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 874'e, iyileşenlerin sayısı da 422 bin 132'ye çıktı.



ENDONEZYA



Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 6 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 713 bin 365'e yükseldi. Bugün virüs nedeniyle 243 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 21 bin 237'ye ulaştı.

Ülkede virüsü yenenlerin sayısı ise 583 bin 676 oldu.



MALEZYA



Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı, bugün 1196 artışla 105 bin 96'ya, aktif vaka sayısı ise 20 bin 233'e yükseldi. Bugün 997 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 84 bin 441 oldu. Son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Malezya'da virüs kaynaklı ölüm sayısı 452'ye çıktı.



JAPONYA



Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin 941 artarak 222 bin 93'e, ölü sayısı 40 artışla 3 bin 287'ye yükseldi.

Son bir günde 35 bin 347 kişiye virüs testi yapılan ülkede, 659 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.