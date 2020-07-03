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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Pakistan Dışişleri Bakanı Covid-19'a yakalandı

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Pakistan Dışişleri Bakanı Covid-19'a yakalandı
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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, kendisine yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra ateşinin yükselmeye başladığını ve kendisini hemen evinde izole ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun ki şu an güçlü ve enerjik hissediyorum." ifadelerine yer veren Kureyşi, takipçilerinden dua isterken çalışmalarına evden devam edeceğini duyurdu.

Pakistan'da daha önce de Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Narkotikle Mücadele Bakanlığı ile Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi'nin Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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