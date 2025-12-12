Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye ve arabulucu ülkelere Afganistan teşekkürü

Haberin Devamı

Şerif, 2025'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda konuştu.

Barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için küresel işbirliğinin önemini vurgulayan Şerif, "Sıfır sonuçlu zihniyetlerden, amacı olan işbirliklerine geçelim, halklar ve fikirler için köprü olarak bağlantısallığa yatırım yapalım. Anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözelim ve BM Sözleşmesine bağlılığımızı bir kez daha teyit edelim." ifadesini kullandı.

'KARDEŞ ÜLKELERİMİZE ÇABALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Afganistan ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle arabuluculuk yapan ülkelere de işaret eden Şerif, "Kardeş ülkelerimiz Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'a şu anda ben konuşurken bile kırılgan olan bir ateşkese ulaşmaktaki samimi istekleri ve çabaları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Şerif, Gazze Barış Planı da dahil olmak üzere anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlılıklarını yineledi ve Filistin ile Keşmir halkının haklarının korunmasının önemini vurguladı.