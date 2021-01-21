Pakistan Başbakanı Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti

Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Han, yemin ederek göreve başlayan Biden'ı kutladı.