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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Pakistan Başbakanı Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti

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Pakistan Başbakanı Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti
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Pakistan Başbakanı İmran Han, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Han, yemin ederek göreve başlayan Biden'ı kutladı.

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