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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Pakistan aşırı yağışlara teslim oldu: Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

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Pakistan aşırı yağışlara teslim oldu: Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Pakistan'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin farklı bölgelerinde görülen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, Hayber Pahtunhva eyaletinin Torgar bölgesinde şiddetli yağışlar sebebiyle üç evin tamamen çöktüğünü ve altında kalan 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Bölge genelinde oluşan sel ise çok sayıda ev ve tarım arazisine zarar verdi.

Pencap eyaleti genelinde son 2 gündür aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 4’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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