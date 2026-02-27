Pakistan-Afganistan savaşında kritik detay! Uzman isim kirli planı ifşa etti: Arkasında İsrail var!

Haberin Devamı

Dünya bu sabah Afganistan ve Pakistan'ın arasında Durand Bölgesi boyunca çıkan çatışmalara uyandı. Pakistan'ın Afganistan'a savaş ilan ettiğini duyurdu. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ise iki ülke arasında tansiyonun yükselmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Karakuş, kendisine yönelttiğimiz ABD ve Rusya bu savaşa nasıl bakıyor sorusu üzerine "Esas Çin nasıl bakıyor ona bakmak lazım" cevabını vererek Pakistan'ın bölgedeki en büyük müttefiklerinden biri olan Çin'i işaret etti. Çin ile çekişme halinde olan bölgedeki diğer güç Hindistan'ın Afganistan'ı adeta ele geçirdiğini ifade eden Karakuş, "o yüzden bu olaylar vuku buluyor. Çin'i ve Pakistan'ı sıkıştırma isteği Batı'nın Hindistan'ın ve İsrai'in isteği" dedi. Bilindiği üzere Hindistan, bölgede Pakistan'ın en büyük rakibi olarak göze çarpıyor. Hindistan, Pakistan'ın bazı bölgelerinde hak iddia ediyor. Geçtiğimiz yıl Pakistan ile Hindistan arasında çıkan savaşı Pakistan kazanmıştı.

'İSRAİL'İN VE BATININ AMACI HÜRMÜZ BOĞAZINI ELE GEÇİRMEK'

Hindistan Devlet Başkanı Narenda Modi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Pakistan-Afganistan çatışmasının çıkması da dikkatleri çekti. Emekli Korgeneral çıkan çatışmada İsrail'in parmağı olduğunun altını çizdi. İran'ın doğusu ve Pakistan'ın batısında bulunan ve Basra Körfezi'nin çıkışı olan Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan Belucistan Bölgesi'nin önemine de değinen Karakuş "Hindistan, ABD ve İsrail'in isteği İran'ı bölerek Belucistan Bölgesi'nden Afganistan'a ulaşacak şekilde Hürmüz Boğazı'nın karşısını ele geçirmek. Burada Belucistan Devleti'ni kurmak istiyorlar. Hürmüz Boğazı'nın diğer karşısı da zaten ABD ile yakın olan Umman'ın elinde" dedi. Karakuş ABD ve İsrail'in amacının İran ve Pakistan'da çıkacak karışıklıkla Belucistan Bölgesi'ne hakim olarak dünya petrol ticaretinin merkezlerinden biri olan Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti. Emekli Korgeneral bölgedeki bir diğer önemli ticaret yolu olan Kızıldeniz çıkışındaki Babül Mendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için bölgedeki Somaliland Bölgesi'nin bağımsızlığını tanıdığını da hatırlattı.

'ÇİN'İN ÖNÜ KESİLMEK İSTENİYOR'

Amacın Çin'i sıkıştırmak olduğunu ifade eden Karakuş, kurulmaya çalışılan Belucistan ile Çin'in ticaret yollarından biri olan Orta Koridor'un önünün kesilmek istendiğini anlattı. Yine Hürmüz Boğazı yakınında Çin'in Pakistan'ın Gwadar Limanı'na yatırımlarını hatırlatan Karakuş Çin'in bölgeye olan çıkışının kapatılmak istendiğini açıklıyor. "Daha önce de dediğim gibi Hindistan, Afganistan'ı ele geçirdi. Arzu edilen şudur. 'Afganistan'da aşırı zorlamalar sonucunda Müslüman kadınlar kendini eğitime veremesinler daha sonra Afganistan'ı ve Müslüman dünyasını yutalım' amaçları var" açıklamalarında bulundu. Ancak Pakistan'ın bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen uzman isim "Afganistan'ın hava gücü olmaması dolayısı ile Pakistan'a karşı direnmesi pek mümkün değil" dedi.

GÖÇ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Belucistan'ı Pakistan'ı bölerek kurmanın zor olduğunu söyleyen Karakuş "Pakistan'ın hava gücü ve nükleer gücü var' dedi. ABD-İran gerginliğine de değinen uzman isim, şimdiki hedefin İran olduğunu, bu ülkede karışıklık çıkartılarak Belucistan'ın İran üzerinden de bölünmeye çalışıldığını söyledi. "Türkiye'nin mevcut İran Cumhurbaşkanı'nı desteklemesi gerekir. Zaten Türkiye, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan savaşın çıkmaması için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. Karakuş bu savaşın bir göç sorunu yaratacağını beklemediğini belirtirken "Geçtiğimiz yıllarda Afganistan'dan kaçanlar, ABD ile işbirliği yapan ve Taliban'dan kaçan erkeklerdi" dedi.