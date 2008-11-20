Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan, ABD'nin insansız uçaklarla ülke topraklarında düzenlediği füze saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçisi Anne Patterson'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Patterson'a Pakistan'ın resmi protesto mesajının iletileceğini belirtti. Basına açıklamada bulunan yetkili, “ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına, ABD'nin Bannu'ya düzenlediği saldırıyı protesto etmek amacıyla çağrılmıştır” dedi.



Daha önce Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki aşiret bölgelerine saldırı düzenleyen ABD, dün ilk kez Pakistan'ın çok daha iç kesimlerinde yer alan Bannu bölgesinde saldırıda bulunmuştu. Saldırıda, aralarında terör örgütü El Kaide'ye mensup bir Arap militanın da bulunduğu 5 militan ölmüştü.