Paketlerde ve yiyeceklerde risk yok

FDA yetkilisi Frank Yiannas yaptığı açıklamada “Yiyecekler ya da yiyecek paketlerinden COVID-19’un bulaştığına dair kanıt yok” dedi. Yiannas “Enfekte bir kişinin virüsü insandan insana yayması, virüs bulaşmış gıda ya da ambalajdan bunun yayılmasından çok daha olası” ifadelerini kullandı. Kullanmadan önce market arabalarının tutma yerlerinin ıslak mendille silinmesini öneren Yiannas “Yüzünüze dokunmaktan kaçının, alışverişten sonra ellerinizi yıkayın” dedi. Gıda paketlerinin virüsün yayılmasında rolü olduğuna inanmadıklarını söyleyen Yiannas “Kişisel olarak eve getirdiğim yiyeceklerin ambalajını dezenfekte etmiyorum. Eğer çok isterseniz paketlerin yüzeyini silebilirsiniz” diye konuştu.