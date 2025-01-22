Pablo Escobar resmine belediye müdahalesi

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Kolombiya'nın Medellin kentinde, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın bir duvara çizilen resmi belediye ekiplerince silindi.

Kente bağlı Buenos Aires semti, halk arasında "Pablo Escobar Mahallesi" olarak biliniyor. Burada, Escobar'ın görkemli bir şekilde duvara çizilmiş portresi, belediyenin kararı doğrultusunda kaldırıldı.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Escobar'ın resminin duvardan silindiği anlara yer verdi.

Gutierrez, "Evet, bu mümkündü ve biz bunu yapıyoruz. Komün 9'da, şehrimize ve Kolombiya'ya en çok zarar veren kişilerden birinin en bilinen grafitilerinden biri vardı. Son zamanlarda kent sanatı ve bu sanatın mekânları nasıl yeniden anlamlandırabileceği ve hafıza inşa edebileceği üzerine çok konuşuluyor. Bu, asla tarihi silmekle ilgili değildir. Failleri değil, kurbanları ve kahramanları hikâyenin merkezine koymakla ilgilidir." dedi.

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Mahalle, şehirde düzenlenen "Narcotour" kapsamında turistlerin sıkça ziyaret ettiği önemli bir yer olarak kabul ediliyor.

Yerel basına göre, dönemin Medellin karteli lideri olarak bilinen Escobar, siyaset kampanyası kapsamında mahalleyi 1982 yılında inşa etmiş ve buradaki evleri bölge halkına dağıtmıştı.

Escobar, 2 Aralık 1993'te Medellin'de polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmiş ve Medellin Karteli lideri olarak tarihe geçmişti.

Medellin'de 2 Aralık 1993'te polislerle girilen çatışmada hayatını kaybeden Escobar, Medellin karteli lideri olarak da biliniyor.