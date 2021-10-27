Özoğuz, Almanya meclisi başkan yardımcısı oldu

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Tüzük gereği 20’nci yasama dönemindeki ilk oturumu, eski Meclis Başkanı olarak değil “en kıdemli” sıfatıyla 1972 yılından beri milletvekilliği yapan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Wolfgang Schaeuble açtı. Seçim sistemi nedeniyle milletvekili sayısı 709’dan 736’ya yükselen ilk oturumda, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Baerbel Bas, Federal Meclis’in yeni Başkanı seçildi.

Seçimlere tek aday olarak katılan Baerbel Bas, 724 milletvekilinden 576’sının desteğini aldı. SPD’den Aydan Özoğuz 544 oyla, CDU/CSU’dan Yvonne Magwas, Yeşiller’den Claudia Roth, FDP’den Wolfgang Kubicki, Sol Parti’den Petra Pau Başkan Yardımcısı seçildi. Radikal sağcı AfD’nin adayı Michael Kaufmann ise son yasama dönemindeki diğer AfD’li adaylar gibi mutlak çoğunluğu sağlayamadı.