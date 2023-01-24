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Özlem Türeci ve Uğur Şahin depremi... Almanya resmen ayağa kalktı

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#Uğur Şahin#Özlem Türeci#ALMANYA
Özlem Türeci ve Uğur Şahin depremi... Almanya resmen ayağa kalktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 11:37

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştirerek insanlığı büyük bir felaketten kurtaran bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Almanya'da gündem oldu. Şahin ve Türeci'nin son hamlesine geniş yer ayıran Alman basını Berlin'i tabiri caizse topa tuttu.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde XBB.1.5 Omicron varyantı ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda.

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Covid-19 hayatımıza girip dünyayı sardığında ve bir anda binler hatta yüzbinler ölmeye başladığında hepimizi saran büyük korku dalgası devreye aşıların girmesiyle kırılmış, yayığın aşılama ve alınan diğer tedbirlerin birleşimiyle pandemi neredeyse sona erince de yerini normal düzene bırakmıştı.

Bu rahatlamanın ardındaki en önemli iki isimse kuşkusuz BioNTech kurucuları ve Covid-19 aşısının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin’di.

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Sıradaki hedefleri kanseri yenmek olan ikili Almanya’nın gündemine oturdu.

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Bild gazetesi 'Corona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor' başlıklı haberi ile Alman hükümetini yerden yere vurdu.

Haberde bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz’ten İngiltere’ye taşıma kararı almasına dikkat çekildi.

Eskiden ‘Made in Germany’ bir kalite işaretiydi diyen Bild, bu durumun değiştiğini ve pek çok şirketin fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışına taşıdığını yazdı.

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100 BİN KANSER HASTASININ TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

Alman Focus dergisine göre, hükümetle anlaşan BioNTech’in geliştirdiği kanserle mücadele aşısı, içinde bulunduğumuz ve gelecek yıl içinde 100 bin kanser hastasının tedavisinde kullanılacak.

Türeci ve Şahin’in günümüz tıbbında devasa bir devrime yol açacak mRNA temelli aşıları, korona ve kanser dışında, alzheimer-demans, sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele de çözüm olma potansiyeli taşıyor.

Geçen yıl ortasında Afrika’da da (Ruanda) korona aşısı üretmek üzere bir fabrika kuran Biontech, kısa bir süre önce İngiltere’de faaliyet gösteren araştırma şirketi ‘InstaDeep’i devralmaya hazırlandığına dair haberlerle gündeme gelmişti.

Bu haberlere göre, BioNTech yaklaşık yarım milyar Euro’ya devralacağı yapay zeka konusunda önemli gelişmelere imza atmış bu şirket üzerinden kanserle mücadelede yeni aşıları geliştirmeyi hedefliyor.

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#Uğur Şahin#Özlem Türeci#ALMANYA

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