AK Partili Özlem Zengin: 3 milletvekilimiz Aşdod Limanı'nda

İsrail ordusunun, uluslararası sularda saldırı düzenleyerek Özgürlük Filosu'na alıkoyduğu aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi. Aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken gemiden tutuklu olarak indirildikleri ve Ketziot Hapishanesi'ne nakledilecekleri belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İsrail tarafından alıkonulan Vicdan gemisi Aşdod Limanı'na çekildi. Aktivistler tutuklu şekilde gemiden indirildi. Aktivistler Ketziot Hapishanesi'ne nakledilecekler" denildi.



"3 MİLLETVEKİLİMİZ AŞDOD LİMANI'NDA"



AK Partili Özlem Zengin, Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de Aşdod Limanı'nda olduğunu açıkladı. Zengin, "3 milletvekilimiz şu anda Aşdod Limanı'nda. Oraya özel bir uçak gönderildi. Yarın olmasını bekliyoruz en geç bir sonraki gün burada olacaklar" dedi.

ULUSLARARASI SULARDA YASA DIŞI SALDIRI

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda yasa dışı şekilde saldırdı.

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Aktağ, yaşanılanlar şu ifadelerle aktardı:



"Vicdan Gemisi olarak işgalci rejim tarafından baskına uğradık. Arkadaşlarımızla birlikte hemen can yeleklerimiz giyerek aldığımız eğitime göre oturma planını düzenledik. Şu an gemiye çıkmalarını bekliyoruz. Etrafımızda botlarla sürekli olarak dönüyorlar. Yukarıdan da daimi olarak izleniyoruz. Yoklama alınıyor. Şu an baskına uğruyoruz. Gazeteci ve doktorların oluşturduğu aktivistler can yeleklerini giydiğini görüyorsunuz. Bizleri asla unutmayın, gündemde tutmaya devam edin"

3'Ü MİLLETVEKİLİ 16 TÜRK ALIKONULDU

İsrail'in saldırısıyla alıkonulan 150 kişinin içinde, 3'ü milletvekili 16 Türk'ün bulunduğu kaydedildi.

İsrail’in alıkoyduğu 16 Türk vatandaşının arasında Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de bulunduğu aktarıldı.