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Özgür müzik operasyonu! Afgan müzisyenler özgürlüğe uçtu

#Afganistan#Taliban#Müzisyenler
Özgür müzik operasyonu Afgan müzisyenler özgürlüğe uçtu

Taliban’ın müziği yasaklaması üzerine gelecekleri tehlikeye giren Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün aralarında kadın öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 101 üyesi, Katar elçiliğinin yardımıyla ülkeden ayrılmayı başardı. Önceki akşam Doha’ya varan ekip Portekiz’e gidecek.

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Afganistan’dan çarpıcı kaçış hikâyelerine geçen hafta sonu bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil’den 100’den fazla müzik öğrencisi ve öğretmeni nefes kesen bir operasyonla ülke dışına çıkarıldı.

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KATAR ÖRGÜTLEDİ

Yönetimi ele geçiren radikal Taliban örgütünün ülkede müziği yasaklamasıyla gelecekleri ve kariyerleri tehlikeye giren, yarısı kız öğrenci ve kadın öğretmen olan 100’den fazla kişi Katar’ın organize ettiği bir operasyon ile Afganistan’dan güvenle çıkmayı başardı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün Başkanı Ahmad Sarmast, 101 kişinin Katar tarafından ülkeden çıkarıldığını anlattı. Sarmast, operasyonun başarısının son ana kadar belirsiz olduğunu da vurguladı. Bu kişiler, önce küçük gruplar halinde havalimanına getirildi.

Özgür müzik operasyonu Afgan müzisyenler özgürlüğe uçtu



KATAR DEVREYE GİRDİ

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Havalimanında görevli Taliban militanları, onları durdurup vizelerini sordu. Bunun üzerine Katar Büyükelçiliği yetkilileri devreye girdi. Sonrasında Taliban militanları, kadın ve kızların ülkeyi normalde yetkililere verilen ‘geçici’ hizmet pasaportları ile terk edemeyeceklerini söyledi. Katarlı elçilik yetkilileri yeniden devreye girerek, bu sorunu da aşmalarını sağladı. Sonunda pek çoğu kadınlardan meydana gelen Zohra orkestrasından olmak üzere müzik öğrencileri ve öğretmenleri havayoluyla Katar’a vardı.

Özgür müzik operasyonu Afgan müzisyenler özgürlüğe uçtu

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Bu haberi duymanın hayatının en mutlu anı olduğunu söyleyen Ahmad Sarmast, “Sevinç gözyaşları döküyordum. Ailem benimle ağlıyordu” diyerek duygularını dile getirdi. “Kaçış Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana hazırlanan uzun bir planlama sürecinin sonucuydu” diyen Sarmast, örgütün kendilerine ikinci bir talimata kadar evlerinde kalmalarını söylediğini aktardı. İki ay geçmesine karşın kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini ekledi. Ahmad Sarmast, geride kalan 184 öğrenci ve enstitü personelinin tamamının tahliye edilip, okulun geri kalanıyla birleşmesine kadar çalışacağına ant içti. Pazartesi akşamı Katar’ın başkenti Doha’ya inen müzisyenlerin Portekiz’e gitmeleri planlanıyor.

TALİBAN PASAPORT VERMEYE BAŞLADI

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15 Ağustos’ta Kabil yönetimini ele geçiren Taliban, ilk kez pasaport vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Sayeed Khosti, 25 bin pasaportun düzenlenmesinin son aşamaya geldiğini belirtti. Kadınlar dahil tüm eski pasaport memurlarının görevlerinin başına döndüğü ve günde 5-6 bin pasaportun dağıtılabileceği de ifade edildi.

İngiliz heyet, Afganistanda Talibanla görüştü

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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: 13 HAZARA TALİBAN TARAFINDAN İNFAZ EDİLDİ

Merkezi İngiltere’de olan Uluslararası Af Örgütü’ne (AI) göre Taliban, 30 Ağustos’ta ülkenin Daykundi vilayetinin Kahor köyünde 13 Hazara’yı infaz etti. Biri 17 yaşında sivil bir kız çocuğu olan kurbanların 11’i ise Afgan Ulusal Güvenlik Gücü üyesiydi. Ayrıca bir sivil yetişkin de öldürüldü. Söz konusu katliam Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

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#Afganistan#Taliban#Müzisyenler