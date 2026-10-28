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Özgür Filistin turnesi Dublin’de başladı

Güncelleme Tarihi:

#Dublin#Filistin#Ed Sheeran
Özgür Filistin turnesi Dublin’de başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

Filistin’e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılan ABD’li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı “Özgür Filistin Turnesi”nin ilk ayağına İrlanda’da başladı.

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Dublin’deki 3Arena’da düzenlenen konserin biletleri dakikalar içinde tükendi. Sahnedeki performansının büyük bölümünde Filistin bayrağı taşıyan Macklemore, “Filistin halkıyla dayanışma içinde bu sahnede bulunmaktan gurur duyuyorum” ifadesini kullandı. Macklemore “(Özgür Filistin) Bu iki kelime bazı insanlara o kadar tehditkar geliyor ki bununla yüzleşmek yerine kullananları susturmayı tercih ediyorlar” dedi. ABD’li oyuncu Mark Ruffalo, konsere video mesajla katılarak Filistin’e destek mesajları verdi.

Ruffalo mesajında, “Eşitlik olmadan barış olmayacak. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Haklı mücadelenize devam edin” ifadelerini kullandı. İrlandalı aktör Liam Cunningham da konserin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu akşam burada eğlenmek, Gazze’de yaşananları unutmak anlamına gelmiyor. Aksine Filistinlilerin korumak için büyük mücadele verdiği insanlığı ve yaşamı kutlamak anlamına geliyor” dedi. m AA

 

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#Dublin#Filistin#Ed Sheeran

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