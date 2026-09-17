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‘Özgür Filistin’ krizi büyüyor… Ed Sheeran’a tepki: Biz de yokuz

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#Filistin Krizi#Ed Sheeran#Macklemore
‘Özgür Filistin’ krizi büyüyor… Ed Sheeran’a tepki: Biz de yokuz
Çisem Arslan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 07:00

ABD’li rapçi Macklemore’un, Ed Sheeran’ın ABD turnesinde Filistin’e destek vermesiyle başlayan kriz büyüyor. On binlerce kişinin karşısında “Özgür Filistin” çağrısı yapan Macklemore, İsrail yanlısı kuruluşların tepkilerinin ardından programdan çıkarıldı. Sheeran’ın kadrosunda yer alan sanatçılar ise bu karara tepki göstererek turneden çekildi.

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KRİZ, Macklemore’un şarkıcı Ed Sheeran’ın ‘The Loop Tour’ turnesi kapsamında 4 Eylül’de New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yaklaşık 90 bin kişinin karşısına çıktığı konserle başladı. ABD’li rapçi, konser sırasında “Aslında bu turneye çıkmak istememin en büyük nedenlerinden biri, işte böyle stadyumlarda ayağa kalkıp, benim için çok değerli olan şu iki kelimeyi söyleyebilmekti: Özgür Filistin” ifadelerini kullandı. Macklemore daha sonra, “Hind’s Hall” adlı şarkısını Gazze’deki yıkım görüntüleri eşliğinde seslendirdi.

İSRAİLLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Macklemore’un ‘Özgür Filistin’ çağrısı, İsrail yanlısı grupların ve sanatçıların ise tepkisini çekti. Sheeran’ın turnesinin organizatörü Messina Touring Group ise, Macklemore’un kalan sekiz konserden çıkarıldığını belirtti. Macklemore, 13 yıllık arkadaşı Sheeran’ın kendisine, stadyum sahiplerinin “Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini” kaydetti. Sheeran ise yaptığı açıklamada, “Macklemore’un inandığı şeyleri savunma konusundaki kararlılığına saygı duyuyorum. Ancak ben bu çatışmanın suç ortağı değilim. Kişisel görüşlerimi kamuoyu önünde paylaşmamayı seçmem, umursamadığım anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

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‘Özgür Filistin’ krizi büyüyor… Ed Sheeran’a tepki: Biz de yokuz

PEŞ PEŞE AYRILDILAR

Sheeran’ın açıklaması turne kadrosundaki tepkileri yatıştırmaya yetmedi. Grammy ödüllü müzisyen Finneas, “Ezilenler için seslerini yükselten sanatçılar susturulmamalı” sözleriyle turneden çekilme kararı aldığını duyurdu. İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe, İrlandalı folk grubu Beoga ve Danimarkalı şarkıcı Lukas Graham da kadrodan çekildi. Sheeran’ın kadrosunda sanatçı kalmazken, turnenin tamamen iptal edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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#Filistin Krizi#Ed Sheeran#Macklemore

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