‘Özerk bölge’ Trump’ı çıldırttı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington eyaletinin Seattle kentindeki göstericilerin belediye ve meclis binalarını işgal etmesine ve çevreye koydukları pankartlarla alanı ‘özerk bölge’ ilan etmesine sert tepki gösterdi. Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan’a çağrıda bulunan Trump, “Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin. Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!” ifadesini kullandı.

KURTARILMIŞ BÖLGE

Belediye Başkanı Durkan ise Trump’a Twitter’dan yanıt vererek, “Hepimizi güvenliğe al. Sığınağına geri dön” dedi. Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray önündeki gösterilerde şiddet olaylarının artması üzerine sığınağa indirildiğine dair haberler çıkmıştı.

ÜÇ TALEP DİKKAT ÇEKİYOR

Seattle’da günlerdir süren çatışmaların ardından eylemciler işgal ettikleri bölgeye “Capitol Hill Özerk Bölgesi” (CHAZ) adını verdi. Seattle, Microsoft gibi büyük şirketlerin doğduğu, teknolojiyle zenginleşen bir kent. Göstericilerin barikatlarla çevirdiği bölge ise kentin sanat ve kültür merkezi olarak biliniyor. Bölgedeki polis karakolu boşaltılmış, önünde ‘Bu bina Seattle halkının mülkü’ yazıyor. Eylemcilerin farklı talepleri var, bir duvara yazılmış üç talep dikkat çekiyor: “Polis teşkilatına mali desteği kesin, kamu sağlığına yatırım yapın, eylemcilere yönelik suçlamaları kaldırın.”

Yaklaşan kasım seçimleri öncesinde salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan Başkan Trump, George Floyd cinayetinden sonra başlayan gösterilere karşı güçlü bir duruş sergilemek istiyor.

MİTİNGLERE BAŞLAYACAK

Trump ayrıca, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine 19 Haziran’da yeniden başlayacağını duyurdu. Öte yandan ABD’de, Trump yönetimine ırkçı Ku Klux Klan’ı (KKK) terörist örgüt ilan etmesi çağrısıyla change.org’da yarım milyondan fazla imza toplandı. ABD’de federal hükümetin sadece yabancı grupları terörist örgüt ilan etme yetkisi var. Ancak Trump, eylemleri şiddete dönüştürmekle suçladığı radikal solcu ANTIFA’nın terör örgütü ilan edileceğini söylemişti.

Bu arada Twitter’ın ardından spor giyim markası Nike da ABD’de köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran gününü çalışanları için tatil ilan etti.

‘NEFES ALAMIYORUM’A POLİSİN YANITI: UMURUMDA DEĞİL

25 Mayıs’ta Minneapolis’te George Floyd öldürülmeden bir yıl önce 20 Mayıs 2019’da Oklahoma’da bir başka siyahi, 42 yaşındaki Derrick Scott da gözaltına alınırken ölmüştü. Oklahoma polisi tarafından yeni yayınlanan göğüs kamerası videosunda, kovalamaca sonucu yere serilen Scott’un tıpkı Floyd gibi defalarca “Nefes alamıyorum” dediği, polisin ise “Umurumda değil” şeklinde karşılık verdiği duyuluyor. Yere düşen astım ilacını almasına izin verilmeyen ve kısa sürede bilincini yitiren Scott, hastanede hayatını kaybetmişti.

O HEYKEL NEHİRDEN ÇIKARILDI

İngiltere’nin Bristol kentinde 5 gün önce ırkçılık karşıtı göstericiler tarafından nehre atılan köle taciri Edward Colston’un heykeli nehirden çıkarıldı. Bristol Kent Konseyi, kentin işleyen bir limanı olduğu için heykelin nehirde tutulamayacağını söyledi. Heykelin bir süre sonra sergilenmek üzere müzeye yerleştirilmesi bekleniyor. Beş metrelik heykel, 1895’te dikilmişti. Colston’ın gemilerinin, 1672-1689 yılları arasında Afrika’dan Amerika kıtasına 80 binden fazla erkek, kadın ve çocuk köle taşıdığı biliniyor.