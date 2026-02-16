Özel uçak dağa çakıldı: Milyarderler öldü

Haberin Devamı

ABD'nin Colorado eyaletinde özel bir uçağın, Kansas kentinden havalanan özel bir jetin kayak merkezi Steamboat Springs ilçesine seyrettiği sırada dağlık alana çakıldığı bildirildi.

New York Post'ta yer alan habere göre, yetkililerin geniş çaplı soruşturma başlattığı kazada, dört kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazanın, yaklaşık 2 bin 400 metre yükseklikte meydana geldiği ve Epic E1000 tipi uçağın Emerald Dağı çevresindeki dağlık araziye çarptığı kaydedildi.

ÖLENLER ARASINDA İŞ DÜNYASINDAN TANINMIŞ İSİMLER VAR

Kazada hayatını kaybedenler arasında Tennessee merkezli Huskey Building Supply’ın üçüncü kuşak CEO’su Austin Huskey’in bulunduğu öğrenildi. Huskey, geçen yıl LBM Journal’ın “40 Yaş Altı 40” listesine girmişti.

Hayatını kaybeden bir diğer isim ise Shop Fix Academy’nin kurucusu, otomotiv sektöründe binlerce küçük işletmeye danışmanlık yapan iş insanı Aaron Stokes oldu. Kazada ayrıca Stokes’un oğlu Jakson ve yeğeni Colin’in de yaşamını yitirdiği bildirildi.

FAA VE NTSB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın kesin nedeninin henüz belirlenmediği açıklanırken uçağın ALS Aviation LLC adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı.