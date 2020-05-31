Özel teşebbüs uzayda

İşadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi SpaceX firması, inşa ve test süreleriyle beraber 6 yıldır üzerinde çalıştığı ‘Crew Dragon’ kapsülünü dün başarıyla uzaya fırlattı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve SpaceX tarafından, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan fırlatma TSİ 22.22’de gerçekleşti. İlk insanlı test uzay yolculuğu, NASA ve SpaceX’in sosyal medya hesapları başta olmak üzere çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Daha önce çarşamba günü yapılması planlanan fırlatılış, kötü hava şartları nedeniyle düne ertelenmişti. Astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley’in, Space X’in ürettiği Falcon 9 roketinin ucuna yerleştirilen ‘Dragon’ kapsülü ile 19 saatlik bir yolculuktan sonra, bugün 17.00’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşması bekleniyor.

2011’de NASA’nın insanlı uçuş projelerini askıya almasından dolayı ABD astronotlarını Rusya taşıyordu. Bu başarılı fırlatmayla birlikte ABD, Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarında koltuk başına ödediği 85 milyon dolarlık masraftan kurtulmuş oldu.

Crew Dragon’un uzayda manevra yapabilme ve uzay istasyonuna kendi başına kilitlenebilme özelliği bulunuyor.