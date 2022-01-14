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Özel jetle akşam yemeğine

#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Özel Jet
Özel jetle akşam yemeğine

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun 27 milyon dolarlık özel jetiyle 1 günlük tatil için İngiltere’den İspanya’ya uçtu.

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İngiltere'nin Manchester United takımında oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, romantik bir akşam yemeği ve lüks otelde bir gece konaklamak için 27 milyon dolarlık özel jetle Madrid’e gitti. Çift, Madrid’de üç Michelin yıldızlı “Amos” adlı restoranda şef Jesus Sanchez’in hazırladığı yemekleri yedi, şehrin ünlü oteli Rosewood Villa Magna’da konakladı.

VİLLADA KALMADILAR

Çiftin neden Ronaldo’nun 6.5 milyon dolar değerindeki ‘La Finca’ adlı villasında değil de otelde kalmayı tercih ettikleri henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu otel, Real Madrid’de oynadığı dönemde Ronaldo’nun favori yerlerinden biri olarak biliniyordu. İspanyol haber sitesi Vanitatis’e konuşan kaynaklar, ikilinin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yemek yediğini de aktardı. Ronaldo ve Rodriguez çifti, Ekim ayında ikiz bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

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HAYATI DİZİ OLUYOR

2016 yılında Madrid’de ünlü bir tekstil mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada satış asistanı olarak görev yapan Rodriguez ile tanışmıştı. ‘İlk görüşte aşk’ yaşadıklarını belirten çift, bu tarihten beri birlikte. Rodriguez’in Ronaldo ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu alan “Soy Georgina” (Ben Georgina) adlı belgesel dizi ise 27 Ocak’ta Netflix’te yayınlanacak. 

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#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Özel Jet

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