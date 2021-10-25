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Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Mirziyoyev

#Özbekistan#Seçim#Dünya
Özbekistanda cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Mirziyoyev

Özbekistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, Liberal Demokrat Partiden yeniden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev oyların yüzde 80,1'ini aldı.

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Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in demokrasi kurallarına, ulusal yasalar ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak dün yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 80,1'inin oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Nizamhocayev, "Ülkedeki seçim yasasına göre, kullanılan oyların yarısından fazlasını alan aday, cumhurbaşkanı olarak seçilmiş sayılacaktır. Buna göre, Liberal Demokrat Partiden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 80,1 oyunu alarak galip oldu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi." ifadesini kullandı.

Ülkedeki oy sayımlarının sona erdiğini belirten Nizamhocayev, buna göre ülke genelinde toplam 16 milyon 212 bin 343 seçmenin oy kullandığını, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 80,4'üne denk geldiğini dile getirdi.

Nizamhocayev, "5 siyasi parti ve adayları arasında gerçek bir rekabet ortamında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi, Özbekistan'da özgürlük ve demokrasinin giderek pekişmekte olduğunun açık bir göstergesidir." dedi.

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Nizamhocayev, şimdiye kadar seçimde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir şikayetin de bildirilmediğini söyledi.
Özbekistan, dün yapılan seçimlerde yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, toplam 20 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 10 bin 760 sandık kuruldu.

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Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarıştı.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği Özbekistan yasalarına göre, herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde en çok oyu alan iki adayın seçimlerin ikinci turunda yarışması öngörülüyor.

Seçimi 50'den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip etti.

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Ülkeyi 27 yıl boyunca yöneten ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Eylül 2016'da vefat etmesi üzerine aynı yıl aralık ayında düzenlenen erken seçimlerde, üç rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61 oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.

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