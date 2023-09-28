Özbekistan'da büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı, yaralı sayısı bilinmiyor...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Twitter
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 08:04
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te meydana gelen güçlü bir patlama ve ardından çıkan yangın nedeni ile çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki havaalanı yakınında yer alan bir depoda dün gece güçlü bir patlama meydana geldi.
Sağlık Bakanlığı patlama sonrası depoda büyük bir yangın çıktığını ve henüz sayısı belirlenemeyen çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalı üzerinden yaptığı ilk açıklamaya göre yaralılar arasında durumu ağır olan yok.
ALEVLER GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ
Patlama sesi Taşkent'in birçok bölgesinden duyulurken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gece gökyüzüne yükselen alev ve duman bulutu görüldü.
Olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Görgü tanıkları yangında yaralanan vatandaşlara, ilk müdahalenin çevredeki apartmanlarda yapıldığını anlattı.
'HAVAALANINDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU' İDDİASI
Özbek haber sitesi Daryo'ya göre Taşkent Uluslararası Havaalanı'nı yakınındaki patlama nedeni ile çevredeki binalar yıkıldı ve havaalanında büyük hasar meydana geldi.
Ancak uçuş takip sitesi FlightRadar24'ün verileri, havaalanındaki uçuşlarda bir aksama olmadığını, uçakların normal şekilde kalkış ve iniş yaptığını gösterdi.
Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en kalabalık nüfusa sahip olan Özbekistan
'da güvenlik standartlarına yeterince uyulmamasından kaynaklanan yangınlar yaygındır. Ancak bu büyüklükteki kazalar nadir görülür.