'Oyunu değiştirecek hamle' Yunanistan'ı endişelendirdi: 'Bölgedeki dengeleri sarsacak'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Ekim'de Ankara'nın Mısır ile deniz sınırlandırma anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye, böyle bir anlaşmanın Kahire'ye Yunanistan ile olası bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla ek deniz yetki alanı sağlayabileceğini belirtti.

'BÖLGEDEKİ DENGELERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK'

Hunffing Post'a göre Türkiye ile Kahire arasındaki yakınlaşma bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebilir. Özellikle 2019 Türkiye-Libya mutabakatının yol açtığı tepkilerden sonra böyle bir anlaşmanın, Ankara için önemli bir diplomatik başarı olacağı değerlendirildi. Bu stratejinin, Türkiye'ye bölgesel nüfuzunu genişletme, enerji ve denizcilik rekabetlerinden yararlanma ve diğer devletlerin Türkiye'nin iddialarına karşı ortak cephe oluşturma yeteneğini sınırlama yönünde fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

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Mısır, coğrafi konumu, siyasi ağırlığı ve Libya ile Arap dünyasındaki etkisi nedeniyle bölgede kritik bir bağlantı noktası olarak öne çıkıyor. Yunan gazetesi, Türkiye'nin bu hamlesinin Atina ile Kahire arasındaki stratejik yakınlaşmayı test edeceğini ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşma yolunda yeni bir ivme kazanacağını kaydetti.

'ANKARA İLE KAHİRE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA İVME KAZANDI'

Yunan basını, Atina için en büyük tuzağın, Mısır'ın mevcut tutumunun gelecekteki davranışlarını otomatik olarak garanti edeceğini varsaymak olacağını kaydetti. Haberde Mısır'ın, Yunanistan'ın çıkarlarına hizmet etmek için dış politika özerkliğinden vazgeçmeyeceğine dikkat çekildi.

Kahire, kendi çıkarlarına hizmet ettiğine inandığı sürece Türkiye ile iletişim kanallarını sürdürmeye devam edecek. Huffing Post, Ankara ile Kahire arasındaki yakınlaşmanın yeni bir ivme kazandığını belirtti. Haberde, deniz yetki alanları anlaşması olasılığının, siyasi yakınlaşmayı somut bir stratejik ortaklığa dönüştürme girişimi olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

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"KAHİRE'DEN DESTEK AÇIKLAMASI ANLAMSIZ"

Yunanistan'ın rehavete kapılacak alanı kalmadığını belirten Yunan gazetesi, Atina'nın girişimci, hızlı ve net bir stratejik yönelimle hareket etmesi gerektiğini savundu. Haberde, deniz yetki alanları konusunda müzakerelerin ilerletilmesi, enerji ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile daha yakın koordinasyon sağlanması ve Mısır'ı Avrupa yapılarıyla bağlama olasılığının değerlendirilmesi önerildi.

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Atina'nın Kahire'den bir destek açıklaması daha koparmasının Yunanistan için hiçbir anlam ifade etmeyeceği vurgulanan haberde, Yunanistan ile işbirliğini Mısır için stratejik olarak faydalı kılacak ortak çıkarlar ağı oluşturmanın gerekli olduğu savunuldu.

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'ATİNA ÖNCELİKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDA KALACAK'

Yunan gazetesi, Türkiye'nin Mısır ile deniz sınırlandırma anlaşması önerisini "Doğu Akdeniz'de oyunu değiştirecek hamle" diye niteledi. Haberde, Ankara'nın Kahire'ye sunduğu 15 bin kilometrekarelik ek deniz yetki alanı iddiasının bölgedeki dengeleri sarsabileceği belirtildi. Türkiye'nin bu girişiminin Atina'nın diplomatik önceliklerini gözden geçirmesini zorunlu kılacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca Türkiye'nin 2019 Türk-Libya mutabakatının ardından bölgesel nüfuzunu genişletme çabasının bir parçası olarak görülen bu hamlenin, Doğu Akdeniz'de enerji ve denizcilik rekabetini yeniden şekillendirebileceği ifade edildi. Gazete, Yunan diplomasisinin bu süreçte ne kadar etkili olacağının önümüzdeki dönemde netleşeceğini kaydetti.