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Oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü

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#Hindistan#Bebek#Bihar
Oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:54

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılanın öldüğü bildirildi.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.

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#Hindistan#Bebek#Bihar

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