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Oyun çağında, okul çağında 1 milyon çocuk mülteci oldu

#Rusya#İşgal#Mülteci
Oyun çağında, okul çağında 1 milyon çocuk mülteci oldu

Rusya’nın işgali nedeniyle komşu ülkelere göçmek zorunda kalan Ukraynalıların sayısı 2 milyonu geçerken bunların yarısının çocuk olduğu belirtiliyor. Birçok çocuğun da ebeveynleri olmaksızın tek başlarına diğer ülkelere sığınmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

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Evlerinde, okullarında, derste, oyunda olması gerekirken çocuklar; ağır kış koşullarına rağmen kimi zaman anne ve büyükanneleriyle, kimi zaman ise akraba ya da komşularla göç yoluna düşüyor. Evlerini terk edemeyen Ukraynalılar, çaresizlikten çocuklarının tek başına bilinmez bir yolculuğa çıkmasını bile göze alıyor.

Oyun çağında, okul çağında 1 milyon çocuk mülteci oldu

ŞİDDET VE İSTİSMAR RİSKİ

Yalnız göç etmek zorunda kalan çocuklarda yoğun psikolojik stresin söz konusu olduğu belirtildi. Save the Children gibi çocuklarla ilgilenen sivil toplum örgütleri, kimsesiz çocukları ileride aileleriyle buluşturmak için kayda alıyor. Örgütün Doğu Avrupa Direktörü Irina Saghoyan, aileden ayrılmanın çocuklarda kaygı bozukluğu yarattığını belirterek ayrıca, şiddet, istismar, insan kaçakçılığı gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceklerini de kaydetti.

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#Rusya#İşgal#Mülteci

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