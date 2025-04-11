'Öyle ya da böyle alacağım' demişti: Trump'ın Grönland planı ortaya çıktı

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Grönland'ı ABD'ye katılmaya ikna edecek bir strateji geliştirmek için bir dizi toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Trump yönetiminin, toplantıların ardından çeşitli devlet kurumlarına "özel" talimatlar gönderdiği kaydedildi. ABD basını, gönderilen talimatların Grönlandlıları ikna etme amacıyla iletişim kampanyaları hazırlanmasını içerdiğini duyurdu. Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, plan kapsamında askeri seçeneklerin "şimdilik" devre dışı bırakıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'daki Thule Hava Üssü'nün komutanı Albay Susannah Meyers'i görevden aldı. Meyers'in, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Danimarka'ya yönelik sözlerine tepki göstermesi nedeniyle pozisyonunu kaybettiği iddia edildi.

The New York Times'ın (NYT) ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, Grönland halkını ikna etmek için kapsamlı bir iletişim kampanyası tasarladı. Planın, sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla bölge sakinlerinin ABD'ye yakınlaştırılmasını hedeflediği ifade edildi.

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İddiaya göre, Beyaz Saray, Grönland'a mali destek sağlama olanaklarını da araştırıyor. Beyaz Saray yetkilisi, Danimarka'nın Grönland'a ödediği yıllık 600 milyon dolarlık sübvansiyonunun yerine Trump'ın bölgeye kişi başı 10 bin dolarlık destek vermeyi değerlendirdiğini açıkladı. NYT, Trump'ın, bölgedeki nadir toprak elementlerinden elde edilecek gelirlerle bu maliyeti karşılamayı planladığını ifade etti.

ABD'ye katılmayı seçmeleri durumunda Grönlandlıları güvende tutacaklarını belirten Trump, "Geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz ve eğer isterseniz sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

GRÖNLAND'IN ÖNEMİ NEDEN ARTTI?

Uzmanlara göre, iklim değişikliğiyle eriyen buzullar, Grönland'ın askeri ve ekonomik önemini artırdı. Haberde, Bölgedeki bakır, uranyum ve petrol rezervleri Trump'ın "ilhak" ısrarına neden olarak gösterilirken, Çin ve Rusya'nın bölgedeki artan varlığı da ABD'nin harekete geçme nedenleri arasında gösterildi.

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Trump, "Grönland halkını zengin edeceğiz" vaadinde bulunurken, Danimarka ve Grönland yönetimleri ABD'nin taleplerini reddetti. Trump, Grönland'ı "öyle ya da böyle" ABD'ye katacaklarını söylemişti.

Uzmanlar, diplomatik çabaların sonuç vermemesi halinde ABD'nin daha sert önlemlere başvurabileceği uyarısında bulundu.

JD Vance (sağda), 28 Mart'ta Grönland'daki ABD üssünü ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunmuştu.

ABD'Lİ KOMUTANIN MESAJI KRİZE NEDEN OLDU

ABD'nin Grönland'da yer alan Pituffik Üssü'ndeki gelişmeler de gerilimin tırmanmasına yol açtı. Albay Meyers'in personeline gönderdiği e-postada, "Vance'in eleştirilerinin üssümüzü yansıtmadığını biliyorum" ifadeleri dikkat çekmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, komuta zincirine uyulması gerektiğini vurgulayarak, askeri personelin siyasi açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

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ABD Uzay Kuvvetleri de Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Komutanların, özellikle görevlerini yerine getirirken tarafsız kalma konusunda en yüksek standartlarda performans göstermeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Vance, Grönland'ı ziyareti sırasında Danimarka'nın bölgenin güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını öne sürmüştü. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, Meyers'in mesajına ilişkin, Trump'ın gündemini ve emir komuta zincirini sorgulayan açıklamalara müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.