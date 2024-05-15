Oylama sırasında meclis karıştı... Gürcistan tartışmalı yasaya onay verdi

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Yasa, 30’a karşı 84 oyla Gürcistan meclisinden geçti. Oylama öncesi tasarıya karşı çıkan muhalefet temsilcileri ile iktidardaki “Gürcistan Rüyası” partisi üyeleri arasında yumruklaşma yaşandı. Polis oturum devam ederken, metal bariyerlerle kapatılan parlamento binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale etti. Yasayla, fonlarının en az yüzde 20’si yurtdışından gelen STK’lar ve medya kuruluşları “yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon” olarak sınıflandırılıyor ve denetlenmelerinin önü açılıyor. Muhalefet, yasanın baskı amacıyla kullanılacağını savunuyor. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili yasayı veto edeceğini açıklasa da iktidar partisinin mecliste vetoyu geçersiz kılacak sayıda milletvekili bulunuyor.