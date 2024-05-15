×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Oylama sırasında meclis karıştı... Gürcistan tartışmalı yasaya onay verdi

Güncelleme Tarihi:

#GÜRCİSTAN#Rus Yasası#Gürcistan Meclisi
Oylama sırasında meclis karıştı... Gürcistan tartışmalı yasaya onay verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

GÜRCİSTAN’da son yılların en büyük protestolarını tetikleyen ve “Rus yasası” olarak anılan “yabancı etkinin şeffaflığı” tasarısı yasalaştı.

Haberin Devamı

Yasa, 30’a karşı 84 oyla Gürcistan meclisinden geçti. Oylama öncesi tasarıya karşı çıkan muhalefet temsilcileri ile iktidardaki “Gürcistan Rüyası” partisi üyeleri arasında yumruklaşma yaşandı. Polis oturum devam ederken, metal bariyerlerle kapatılan parlamento binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale etti. Yasayla, fonlarının en az yüzde 20’si yurtdışından gelen STK’lar ve medya kuruluşları “yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon” olarak sınıflandırılıyor ve denetlenmelerinin önü açılıyor. Muhalefet, yasanın baskı amacıyla kullanılacağını savunuyor. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili yasayı veto edeceğini açıklasa da iktidar partisinin mecliste vetoyu geçersiz kılacak sayıda milletvekili bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GÜRCİSTAN#Rus Yasası#Gürcistan Meclisi

BAKMADAN GEÇME!